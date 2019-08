Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped aus Tiefgarage gestohlen

Rudolstadt (ots)

In einem Tatzeitraum von Montag 16:00 Uhr bis zum Donnerstagabend entwendeten unbekannte Täter aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Platanenstraße in Rudolstadt ein Moped S51 Enduro. Das schwarze Moped war bis dahin mit einem Lenkerschloss gesichert. Am Moped befanden sich zuletzt die gültigen Versicherungskennzeichen 872BYR. Nach bisherigen Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter. Der Inspektionsdienst Saalfeld bittet daher Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 56 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell