Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Älteren Dame die Geldbörse entwendet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Donnerstag wurde einer 78 jährigen Dame in Neuhaus am Rennweg in einem Einkaufsmarkt im Brandweg ihre Geldbörse entwendet. Die Tat ereignete sich in einem Zeitraum von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr. Die ältere Dame hing ihren Einkaufsbeutel mit darin befindlicher Geldbörse an den Einkaufwagen und kaufte ungeachtet dessen ihre Waren ein. Ein bislang unbekannter Täter nutzte offenbar die Gelegenheit der Unaufmerksamkeit und entwendete den gesamten Beutel mit Inhalt. Die Polizei Sonneberg bittet nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden. Da es wiederholt zu derartigen Diebstählen kommt, wird weiterhin sensibilisiert, Geldbörsen und andere Wertgegenstände während des Einkaufs immer am Mann, oder zumindest im Blick zu behalten.

