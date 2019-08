Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 05. August, ereignete sich in dem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Kulmbacher Straße auf dem Parkplatz des Norma-Einkaufmarktes ein Parkplatzunfall. Der bisher unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit seinem Fahrzeug den geparkten PKW der Geschädigten. Diese hatte ihren PKW in der mittleren Parkreihe mit dem Heck zur Zufahrtsstraße geparkt. Nach der Kollision verließ der unbekannte Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Geschädigte selbst, wurde durch eine Zeugin des Unfalls darauf aufmerksam gemacht. Die Geschädigte vergaß jedoch weitere Daten zum Verursacher zu erfragen. Nun bittet die Polizei die Zeugen des Unfalls, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden!

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell