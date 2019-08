Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei ermittelt nach gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr und sucht Zeugen

Saalfeld (ots)

Der Inspektionsdienst Saalfeld hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs im Straßenverkehr aufgenommen, nachdem an einem blauen PKW Skoda Octavia mit Kyffhäuser-Kreiskenner durch unbekannte Täter die Radmuttern des vorderen linken Rades gelöst wurden. Das Fahrzeug befand sich am 23. Juli zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr in Saalfeld geparkt in der Zillestraße. Da sich nach bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf den oder die unbekannten Täter ergeben haben, bitte der Inspektionsdienst Saalfeld nun Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 56 0 zu melden.

