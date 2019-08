Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pößneck (ots)

Nach einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:45 Uhr in der Bärenleite in Pößneck zu einem Schaden an einer Betonsäule eines privaten Gartenzauns. Vermutlich befuhr ein weißer Transporter die Bärenleite aus Richtung Hohe Straße kommend. An einer Engstelle fuhr dieser dann scheinbar gegen die besagte Betonsäule, und entfernte sich hiernach pflichtwidrig vom Unfallort. Zum Fahrzeug des Verursachers konnten keine weiteren Hinweise erlangt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der 03663 431 0 zu wenden.

