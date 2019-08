Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: versuchter gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Neustadt an der Orla (ots)

Am späten Mittwochnachmittag, zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr, bemerkte ein Bewohner des Bahnhofsgebäudes in Neustadt an der Orla offenbar mehrere randalierende Personen auf dem Bahnsteig. Nach dem Eintreffen der entsendeten Polizeikräfte flüchteten die unbekannten Täter unerkannt. Bei den Ermittlungen am Bahnsteig konnten keine Sachschäden festgestellt werden. Die Beamten fanden jedoch einen etwa 20 x 20 cm großen Stein, welcher durch die unbekannten Personen direkt an der Gleise abgelegt wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein heranfahrender Zug hiervon hätte Schaden nehmen können, ermittelt die Polizei nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der 03663 431 0 zu melden.

