Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Verkehrsunfall werden Zeugen gesucht

Kolkwitz (ots)

Gegen 15:50 Uhr wurde am Dienstag ein Moped-Fahrer von einem roten PKW Audi von der Straße gedrängt. Der Mopedfahrer kam schließlich im Straßengraben zum Stehen, verletzte sich hierbei jedoch nicht. Der Mopedfahrer befuhr die Ortsverbindungsstraße zwischen Kolkwitz und Weissen in Richtung Weissen. Etwa 2 km vor der Ortschaft Weissen kam ihm der rote PKW Audi in einer Kurve auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Kollision zu verhindern wich der Moped-Fahrer nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen aus und landete in der Straßenbankette. Der Audi-Fahrer setzte hiernach seine Fahrt unvermittelt weiter in Richtung Kolkwitz fort. Bei dem roten Audi könnte es sich um ein Modell A4 oder A6 handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

