Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft

Neuhaus am Rennweg (ots)

Im Zeitraum von Montagabend 21:30 Uhr bis zum Dienstagmorgen 07:30 Uhr versuchten unbekannte Täter offenbar in ein Uhren- und Schmuckgeschäft in Neuhaus am Rennweg einzudringen. Der oder die unbekannten Täter warfen hierzu einen etwa 10 cm großen Stein gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes, vermutlich in der Absicht diese zu zerstören. Da der Stein allerdings am Sicherheitsglas des Geschäftes in Einzelteile zerplatzte, misslang der Versuch und die Scheibe hielt stand. Die Schaufensterscheibe trug hiervon nur oberflächliche Beschädigungen davon. Die Sonneberger Polizei hat die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 03675 875 0 der zu melden.

