Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Straßensperrung nach schwerem Unfall

Saalfeld (ots)

Die Straße zum Eckardtsanger musste am Montag nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad voll gesperrt werden. Eine 61 jährige PKW-Fahrerin befuhr gegen 14:15 Uhr die Straße zum Eckardtsanger aus Richtung Lönstraße kommend in Richtung Parkhaus Thüringen-Klinik. Zeitgleich befuhr ein 52 Jähriger Motoradfahrer die Weststraße in Richtung Beulwitz. Die PKW-Fahrerin beabsichtigte offenbar, über die Weststraße zum Parkhaus zu fahren und übersah scheinbar hierbei den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei welcher beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Beide wurden folglich in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Bis zur endgültigen Bergung beider Fahrzeuge gegen 15:00 Uhr war die Straße Am Eckardtsanger voll gesperrt.

