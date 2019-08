Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieseldiebstahl aus Baustelle

Saalfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, den 02.August 13:00 Uhr bis zum Montag den 05. August 06:30 Uhr griffen unbekannte Täter ein Baufahrzeug in einer Baustelle in der Carl-Zeiss-Straße an. Nach dem die Täter die, durch Bauzäune abgesperrte Baustelle betraten, entwendeten sie aus einem der Baufahrzeuge etwa 250 Liter Diesel ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden in einer etwaigen Höhe von 320 Euro. Hinweise zu dem oder den unbekannten Täter/n konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

