Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: versuchter Diebstahl eines Baugerüsts

Remda (ots)

Am Montag teilte ein Gerüstbauer der Polizei mit, dass sein Baugerüst an einem ehemaligen Stallgebäude unsachgemäß durch unbekannte Täter abgebaut wurde. Die Gerüstteile lagen aufgestapelt neben dem Gebäude. Aufgrund des unsachgemäßen Abbaus vermutete man nun, dass die Gerüstteile vorsorglich für den folgenden unberechtigten Abtransport bereitgestellt wurden. Während der Anzeigenaufnahme wurden auf dem Gelände mehrere bulgarische Personen in Fahrzeugen festgestellt. Diese konnten zunächst nicht in unmittelbaren Zusammenhang zum Gerüstabbau gebracht werden. Allerdings konnte im Zuge der Anzeigenaufnahme festgestellt werden, dass durch diese alte Wellasbestplatten unsachgemäß abgerissen und entsorgt wurden. Der Inspektionsdienst Saalfeld und die Kriminalpolizei Saalfeld ermitteln nun wegen des versuchten Diebstahls gegen Unbekannt und wegen des Umweltdeliktes (Unerlaubter Umgang mit Abfällen) gegen die festgestellten Bulgaren. Zeugen zum versuchten Gerüstdiebstahl wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0.

