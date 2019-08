Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigshof (ots)

Gegen 10:30 Uhr ereignete sich am gestrigen Montagmorgen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 79 jähriger am Kopf verletzt wurde und zur Behandlung in das Pößnecker Krankenhaus verbracht wurde. Der 79 jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte von dem Gestüt Ludwigshof auf die K516 in Richtung Pößneck abzubiegen. Offenbar übersah er hierbei den bevorrechtigten, aus Ranis kommenden, 86 jährigen PKW-Fahrer und fuhr auf die Straße. Da der 86 jährige den Unfall nicht mehr verhindern konnte, stießen beide Fahrzeuge seitlich aneinander. Nach der Kollision fuhr der 86 jährige noch etwa 200 Meter weiter und kam hiernach auch auf einem abgeernteten Feld zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

