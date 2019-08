Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen

Hasla (ots)

In einem Zeitraum vom Freitag 13:00 Uhr bis Montag 06:55 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Ortschaft Hasla insgesamt 290 - 300 Liter Dieselkraftstoff aus verschiedenen Baumaschinen. Der Dieselkraftstoff wurde vermutlich durch die unbekannten Täter aus den Maschinen abgepumpt. Hierbei verursachten der oder die unbekannten Täter auf den dortigen Schottersteinen eine etwa 80 x 80 cm große Diesellache. Da nicht auszuschließen war, dass der Dieselkraftstoff in das Erdreich eingesickert ist, wurde das zuständige Umweltamt über den Sachverhalt informiert. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen Diebstahls gegen Unbekannt und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03663 431 0 zu melden.

