Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizei landet Fahndungstreffer

Sonneberg (ots)

Am Montagnachmittag gelang der Sonneberger Polizei ein sogenannter Zufallsfund. Die Beamten befanden sich auf Ermittlungen, als sie plötzlich verstärkt den Geruch von Marihuana wahrnahmen. Dem Geruch nachgegangen, trafen sie schließlich auf vier Personen in einer Garage. Einer der vier Personen händigte den Beamten freiwillig seine Betäubungsmittel, sowie zugehörige Utensilien und Rauchgeräte aus. Weiterhin wurde in der Garage noch ein E-Bike festgestellt, welches nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Den 25 jährigen vermeintlichen Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls.

