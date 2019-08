Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Exhibitionist im Lutschgenpark

Pößneck (ots)

Am Freitagabend erging in der PI Saale-Orla die Meldung über einen Mann, welcher offenbar in einem Gebüsch im Pößnecker Lutschgenpark mit heruntergelassener Hose stand und sich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften den gesamten Park, konnten die mitgeteilte Person jedoch nicht feststellen. Die Ermittlungen ergaben jedoch zwei unabhängige Zeugen, welche den Sachverhalt bestätigten und den männlichen vermeintlichen Exhibitionisten wie folgt beschrieben:

>Alter: 20-25 Jahre >Größe: 1,70 m >Bekleidung: dunkle Jacke, weißes Shirt, braune kurze Hose

Die Tatzeit wurde durch die Zeugen auf etwa 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr eingegrenzt. Der unbekannte Mann sei anschließend in Richtung unterer Bahnhof gelaufen. Die Polizeibeamten konnten den Mann im Nahbereich nicht ausfindig machen. Somit bittet die PI Saale-Orla Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen, die zur Identifizierung des Mannes führen können, unter der 03663 431 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell