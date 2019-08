Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: zerstörte Seitenscheiben zweier PKWs

Rudolstadt (ots)

Unbekannte Täter griffen im Tatzeitraum 01. August 21:20 Uhr - 02. August 09:39 Uhr zwei geparkte PKWs in der Breitscheidstraße an. Bei beiden Fahrzeugen zerstörten der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe der Fahrertür. Zu einem Entwendungsschaden kam es nach ersten polizeilichen Ermittlungen nicht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in der geschätzten Höhe von 900 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

