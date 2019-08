Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Fahrrad und Quad

Eichfeld (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf einem Landwirtschaftsweg zwischen Eichfeld und Keilhau ein Verkehrsunfall zwischen einem 23 jährigem Quad-Fahrer und einer 62 jährigen Radfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer kamen sich entgegen und erkannten sich auf dem schmalen Weg zu spät. Der Quad-Fahrer versuchte scheinbar noch durch ein Ausweichmanöver und eine Gefahrenbremsung Schlimmeres zu verhindern, konnte den Zusammenstoß der Fahrzeuge jedoch nicht mehr vermeiden. Die Radfahrerin stürzte hiernach und verletzte sich schwer am Bein. Der Quad-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall.

