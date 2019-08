Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch und Diebstahl eines E-Rollers

Pößneck (ots)

Am 04.08.2019 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla über einen Eibruchsdiebstahl in Pößneck informiert. Unbekannte Täter hatten einen verschlossenen Kellerraum in der Karl-Marx-Straße aufgehebelt und einen darin befindlichen E-Roller entwendet. Der Roller wurde ca. 60m vom Abstellort aufgefunden. Aus diesem wurden die Batterien entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter 03663-4310 entgegen.

