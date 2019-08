Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer fährt gegen Hauswand

Pößneck (ots)

Am 04.08.2019 ereignete sich gegen 08:30 Uhr in Pößneck in der Carl-Gustav-Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer (männlich, deutsch, 78) des Opels kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Hauswand. Am Haus entstand leichter Sachschaden. Am Fahrzeug entstand wirtschfatlicher Totalschaden.

