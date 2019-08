Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: erneut mehrere Einbrüche in Sonneberg

Sonneberg (ots)

Am Freitag gegen 16:00 Uhr wurde bei der Sonneberger Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Unterlinder Ortsstraße angezeigt. Hier waren der oder die unbekannten Täter in der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in das Haus eingedrungen und hatten Schmuck, Bargeld und weitere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet.

Ein weiterer Einbruch in ein Haus in der Unterlinder Ortsstraße wurde am Sonntag mitgeteilt. Diesmal waren die Einbrecher zur Nachtzeit unterwegs gewesen und zwischen 21:30 Uhr und 03:00 Uhr in das Haus eingedrungen. Entwendet wurde eine Tasche mit Geldbörse und darin befindlichem Bargeld.

Schließlich wurde am Sonntag gegen 10:20 Uhr noch ein Einbruch in ein Geschäft in der Sonneberger Schanzstraße angezeigt. Hier wurde ein Kellerfenster und im Gebäude die Tür zum Laden gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von etwa 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 01:30 Uhr und 09:30 Uhr.

Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

