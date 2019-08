Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: angebranntes Essen sorgt für Alarmierung von Feuerwehr und Polizei

Schwarza (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Schwarza im Mittelweg kam es nach 16:00 Uhr am Donnerstag zu einem kleinen Brandfall. Nach Auslösung eines Brandmelders wurden die Feuerwehr und die Polizei nach der Mitteilung einer 62 jährigen Bewohnerin über den Alarm informiert. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass keine Flammen ersichtlich waren. Lediglich eine Wohnung im Mehrfamilienhaus wurde nicht durch den Bewohner geöffnet. Nach dem die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete, konnten sie darin keine Personen feststellen. Jedoch befand sich in der Wohnung der Auslöser für die Alarmauslösung. Der 58 jährige Wohnungsinhaber hatte seine Kohlrouladen auf dem eingeschalteten Herd vergessen und verlies dann seine Wohnung. Die Rouladen brannten an und es kam zur Rauchentwicklung. Bis auf die nun ungenießbaren Kohlrouladen entstand in der Wohnung kein Sachschaden und es wurden keine Personen verletzt. Der Verursacher kam schließlich während der "Löscharbeiten" zu seiner Wohnung zurück.

