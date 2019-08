Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bauzäune gestohlen

Saalfeld (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch 16:00 Uhr bis Donnerstag 08:00 Uhr kam es zum Diebstahl von insgesamt 6 Bauzäunen im Wert von etwa 400 EUR. Die Bauzäune standen in Saalfeld an den Saalewiesen von einer Baustelle am dortigen Wehr. Die Bauzäune aus Metall wurden inklusive ihrer Betonfüße entwendet. Der Inspektionsdienst Saalfeld ermittelt nun wegen Diebstahls gegen Unbekannt und bittet Zeugen sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03671 560 zu melden.

