Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entenküken noch mal Glück gehabt

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom Mittwoch dem 31. Juli 22:00 Uhr bis zum Donnerstag dem 01. Juli 10:00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in Rudolstadt am Mühlgraben Entenküken aus einem privaten Gartengrundstück zu entwenden. Als die 52 jährige Besitzerin nach ihrer kleinen Entenfamilie schaute, musste sie feststellen, dass die unbekannte Person scheinbar unberechtigter Weise auf dem Gelände war. Die Türen zum Garten und zum Entenstall waren geöffnet. Weiterhin stellte die Besitzerin eine Transportkiste fest, welche sich für gewöhnlich im Entenstall befindet. Offenbar versuchte der unbekannte Täter mit der Transportkiste das Entenmuttertier und die drei kleinen Küken zu stehlen, wurde jedoch vermutlich bei seinen Ausführungen gestört, sodass er Alles stehen und liegen ließ und die Flucht ergriff. Der Inspektionsdienst Saalfeld hat sich der Sache angenommen und ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls gegen Unbekannt. Zeugen können sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 wenden.

