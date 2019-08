Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fanszene-Graffiti durch rivalisierendes Kürzel übersprüht

Bad Blankenburg (ots)

An einer Gasdruckregelanlage eines Energieversorgers übersprühten bisher unbekannte Täter ein bereits vorhandenes szenetypisches Fußball-Fan-Graffiti mit dem eigenen Fußball-Fan-Kürzel. Weiterhin verewigten sich die unbekannten Täter an den restlichen Seiten des kleinen Versorgerhäuschens. Um an dieses zu gelangen, mussten die unbekannten Täter zunächst die Umfriedung gewaltsam öffnen. Es entstand insgesamt Sachschaden in der Höhe von mindestens 4000 Euro. Die Anlage befindet sich unmittelbar an der B88 vor der Ortslage Bad Blankenburg. Der Inspektionsdienst Saalfeld ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

