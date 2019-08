Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Diebstahl aus Bäckereifahrzeug

Rudolstadt (ots)

Am heutigen Donnerstag ereignete sich gegen 07:00 Uhr in Rudolstadt in der Platanenstraße wiederholt ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Erst letzte Woche ereignete sich ein ähnlicher Sachverhalt bei einer Bäckereifiliale bei der Einkaufspassage "Galeria" in Rudolstadt. (die LPI Saalfeld berichtete bereits am 26. Juli) Auch in diesem Fall nutzten der oder die unbekannte/n Täter die kurze Abwesenheit des Fahrzeugführers und entwendete/n aus dem geparkten Bäckereifahrzeug (auch nach außen als solches ersichtlich) die Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich. Als der Fahrzeugführer zurück zum Fahrzeug kam, war eine Tür geöffnet und das Geld fehlte. Der Fahrzeugführer war sich jedoch sicher, dass er sein Fahrzeug ge- und verschlossen hatte. Das Fahrzeug stand direkt vor dem Eingang der Bäckereifiliale. Sollten Kunden der Bäckerei in der Platanenstraße Beobachtungen gemacht haben, wie sich eine oder mehrere Personen am Bäckereifahrzeug zu schaffen machten, wenden diese sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 .

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell