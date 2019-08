Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Brand eines Partypavillons kann die Feuerwehr Schlimmeres verhindern

Liebschütz (ots)

Zu einem Brand eines Pavillons, welcher hauptsächlich als Partyunterstand diente, kam es am Donnerstagmorgen gegen 05:15 Uhr. Der Pavillon befand sich etwa 50 m neben dem Wohnhaus des geschädigten 46 jährigen Bewohners. Eine Brandgefahr für das Wohnhaus ergab sich somit nicht. Allerdings befand sich der Partypavillon angrenzend an einen Wald. Die Feuerwehr konnte jedoch durch die schnelle Bekämpfung des Feuers ein Übergreifen auf die angrenzenden Bäume verhindern. Die Brandursache konnte vor Ort durch eingesetzte Kräfte der Polizei und Feuerwehr nicht eindeutig ermittelt werden. Es ergaben sich allerdings keinerlei Hinweise auf eine Brandstiftung oder Ähnliches. Für die Brandursache könnte ein technischer Defekt eines Kühlschrankes in Betracht kommen. Dieser befand sich unter dem Pavillon. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden in der Höhe von 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

