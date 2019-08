Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streitigkeit auf Reiterhof endet mit Anzeige wegen Körperverletzung

Neustadt an der Orla (ots)

Auf einem Reiterhof in der Nähe von Neustadt an der Orla kam es am Donnerstagmorgen zu Streitigkeiten zwischen der 53 jährigen Pächterin und dem 59 jährigen Verpächter des Hofes. Inhaltlich ging es zunächst um zivilrechtliche Ansprüche und Vereinbarungen. Während des Streitgespräches saß der Verpächter in seinem Traktor. Die Pächterin stand neben dem Traktor und man unterhielt sich bei geöffneter Tür. Als der Verpächter schließlich das Streitgespräch beenden wollte, fuhr dieser mit seinem Traktor los. Hierbei wurde die Pächterin durch die noch geöffnete Tür am Arm gestreift und somit leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung wurde vor Ort nicht benötigt. Durch die Polizeiinspektion Schleiz wird nun gegen den Verpächter ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund der zivilrechtlichen Ansprüche und Verbindlichkeiten blieb der Pächterin keine Möglichkeit den Reiterhof als solchen weiter zu betreiben. Daraufhin geäußerte Bedenken, bezüglich der Unterbringung von Ferienkindern auf dem Reiterhof, folgte die Verständigung des Jugendamtes des Landratsamtes Saale-Orla. Diese kamen vor Ort unternahmen Maßnahmen in eigener Zuständigkeit.

