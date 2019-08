Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: körperliche Auseinandersetzung zwischen Ex-Lebensgefährten

Steinach (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 39 jährigen Frau und ihrem ehemaligen 25 jährigem Partner. Beide trafen sich in Steinach in der Sonneberger Straße um einen Austausch persönlicher Sachen durchzuführen. Hierbei gerieten beide Parteien zunächst in verbale Streitigkeiten. Offenbar verhielt sich der 25 Jährige derart aggressiv, dass die Ex-Freundin lieber im Fahrzeug sitzen blieb. Nachdem es in den Streitigkeiten schließlich um Geldforderungen ging, wollte die Frau mit ihrem Pkw davon fahren. Der 25 Jährige verhinderte dies, indem er sich auf die Motorhaube des Fahrzeugs warf. In der weiteren Folge trat und schlug er offenbar gegen das Fahrzeug und warf schließlich durch die geöffnete Fensterscheibe seiner Ex-Freundin eine geöffnete Bierdose in Richtung ihres Kopfes. Die Bierdose verfehlte jedoch das anvisierte Ziel. Im Anschluss griff der junge Mann schließlich ins Innere des Fahrzeugs, um seinen Rucksack herauszuholen. Die 39 Jährige wollte dies durch einfaches Festhalten des Rucksackes verhindern. Durch das Gerangel um den Rucksack verletzte der junge Mann seine ehemalige Partnerin an der linken Schulter. Nach Eintreffen der hinzugerufenen Polizei entspannte sich die Situation. Eine Beeinflussung der beiden durch Alkohol konnte durch einen Atemalkoholtest ausgeräumt werden. Die Sonneberger Polizei ermittelt nun gegen den jungen Mann wegen Körperverletzungsdelikten und Nötigung.

