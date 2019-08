Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann offenbar nach dem Genuss einer Flasche Goldkrone noch Auto gefahren

Judenbach (ots)

Durch eine telefonische Mitteilung erlangte die Sonneberger Polizei am Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr Kenntnis darüber, dass sich ein betrunkener Mann soeben in einem Einkaufsmarkt zwei Flaschen Goldkrone besorgte. Eine der beiden Flaschen habe der Mann noch vor Fahrtantritt getrunken, die zweite Flasche habe er im Kofferraum seines PKWs verstaut. Anschließend habe er sich mit seinem PKW in unbekannte Richtung entfernt. Aufgrund der Übermittlung des amtlichen Kennzeichens wurde der Halter des Fahrzeugs an seiner Wohnanschrift aufgesucht und angetroffen. Der 67 jährige Mann räumte seine Fahrereigenschaft ein und teilte mit, dass er erst im Anschluss an seine Fahrt Alkohol konsumierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Den 67 Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell