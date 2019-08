Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 30.07.2019 bemerkte der Hausmeister einer Schule in Neustadt an der Orla ein Graffiti an einer Mauerwand. Der unbekannte Täter hatte sich mit dem Schriftzug "Sorry about your wall" auf der Schulmauer vererwigt.

Zeugen werden nun gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die PI Saale-Orla unter der 03663 431 0 zu wenden.

