Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Altkleidercontainers

Saalfeld (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei Saalfeld ein Brand eines Altkleidercontainers in der Remschützer Straße gemeldet. Die angeforderte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der Container war etwa dreiviertelst mit Altkleidern gefüllt. Etwa ein drittel der Kleidung verbrannte. Somit entstand lediglich Sachschaden am Inhalt des Containers. Durch die eingesetzten Kräfte konnte kein Hinweis auf die Brandursache oder einen Verursacher erlangt werden. Eine Selbstentzündung schien jedoch nicht wahrscheinlich. Nun ermittelt die Saalfelder Polizei gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

