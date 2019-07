Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: versuchter Überweisungsbetrug durch aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Am Dienstag versuchten offenbar zwei Damen mit südländischen Phänotyp eine Bank in Neuhaus-Schierschnitz zu einem Überweisungsbetrug zu überlisten. Eine Mitarbeiterin der Bank beobachtete zwei Damen, wie diese zwei Überweisungsträger in den Briefkasten der Filiale warfen. Danach fuhren die beiden Damen mit ihrem kleinen PKW sofort wieder weiter. Die Mitarbeiterin nahm sich der Sache an und bemerkte, dass die vermeintliche Kontoinhaberin, welche die Überweisungen laut der Überweisungsscheine angeblich in Auftrag gegeben hatte, eine Kundin ihrer Bank ist. Ungewöhnlich erschienen der Mitarbeiterin auch die Beträge der Überweisungen. Insgesamt sollten über 19000 Euro transferiert werden. Die Mitarbeiterin witterte den Betrug und nahm Kontakt zur rechtmäßigen Kontoinhaberin auf. Diese gab an, keinerlei Überweisungen in Auftrag gegeben zu haben. Die Überweisungsaufträge wurden hiernach sogleich auf Eis gesetzt und bei der Polizei eine Anzeige wegen Überweisungsbetrug gefertigt. Durch die umfangreichen Beobachtungen der Mitarbeiterin ermittelt die Sonneberger Polizei nun gegen eine bisher unbekannte Tatverdächtige.

