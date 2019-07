Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit nach Mittagslieferung eskaliert

Bad Lobenstein (ots)

Am 30. Juli gerieten zwei Männer in Bad Lobenstein in einen handfesten Streit. Einer der beiden Männer belieferte den Anderen mit Mittagessen. Der Empfänger des Mittagessens war unzufrieden und erbost über den zeitlichen Rahmen der Lieferung und machte seinem Ärger Luft. Er nahm seinen Gehstock und schlug mit diesem dem Lieferanten zwischen die Beine. Um einen weiteren Schlag zu unterbinden hielt der Lieferant schließlich den Stock fest. Hierdurch verlor der Belieferte das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich an der Hüfte. Nach dem Eintreffen der angeforderten Rettungskräfte wurde der Belieferte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins nächste Krankenhaus verbracht. Gegen beide Beteiligten wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

