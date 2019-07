Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nachbarschaftsstreit eskaliert nach lautem Sex

Rudolstadt (ots)

Ein Streit um lauten Sex eskalierte gestern Abend zwischen Nachbarn in Rudolstadt. Ein Ehepaar störte sich gegen 22.30 Uhr an den lauten Stöhngeräuschen und dem Bettquietschen ihrer Obermieter. Nachdem Klingeln und Klopfen an deren Wohnungstür keinen Erfolg brachte und die Klingel offenbar abgestellt wurde, griffen sie angeblich zu Besen sowie Fleischklopfer und schlugen damit von unten an die Zimmerdecke. Daraufhin kam die verärgerte Obermieterin nach unten und es kam zum Handgemenge. Dabei soll der 69-jährige Nachbar die 36-Jährige am Hals gepackt und gestoßen haben. Sie erlitt leichte Rötungen am Hals. Die Frau soll dem Nachbarn ihrerseits mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass er eine blutende Nase und ein blaues Auge erlitt. Der Mann kam ins Krankenhaus zur Untersuchung. Die Polizei beruhigte die Streitparteien, erhob die Personalien aller Beteiligten und fertigte Anzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung.

