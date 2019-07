Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Traktor brennt vollständig aus

Liebschütz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Bei Erntearbeiten auf einem Feld in Liebschütz kam es am 30.07.2019 gegen 10:45 Uhr Am 30.07.2019 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger (männlich, deutsch) mit seinem Traktor und dem Güllefass ein Feld in Liebschütz. Hierbei bemerkte der junge Mann eine Rauchentwicklung am Heck des Traktors. Bei dem Versuch, den Traktor vom Feld zu fahren, fing der Unterboden an zu brennen. Der Traktor geriet in Vollbrand und brannte vollständig aus. Der 20-Jährige wurde nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Nach Prüfung der Gesamtumstände kann ein technischer Defekt die Ursache für den Brand gewesen sein.

