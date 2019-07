Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Tod im Gleisbett

Rudolstadt (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld zu einem Todesfall im Rudolstädter Stadtteil Volkstedt. In der Nacht zum Samstag betrat ein Mann aus noch ungeklärter Ursache die Bahngleise in Höhe der Käthe-Kollwitz-Straße. Gegen 02.00 Uhr wurde der 39-Jährige Rudolstädter durch einen Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kripo ermittelt nun im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise, die auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Todesfall hindeuten.

