Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ranis (ots)

Am Montag den 29. Juli befuhr um 10:55 Uhr ein LKW in Ranis die Wöhlsdorfer Straße in Richtung Bahnhofsstraße. An der Kreuzung bog er nach links in die Bahnhofsstraße ab und streifte hierbei einen Telekom-Verteilerkasten. Weiterhin streifte der LKW die Hausecker der Hausnummer 45. Zum verursachenden LKW wurde bekannt, dass es sich um einen blauen LKW mit rot-weißer Aufschrift handelte. Nähere Informationen wurden nicht bekannt. Zeugen werden nun gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die PI Saale-Orla unter der 03663 431 0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell