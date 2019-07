Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufbruch eines Baustellencontainers

Kolkwitz (ots)

Im Tatzeitraum vom Samstag den 26.Juli 12:00 Uhr bis zum Montag den 29. Juli 09:45 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein. Dieser Baucontainer befand sich zwischen Kolkwitz und Nauendorf auf einer Baustelle. Die unbekannten Täter öffneten den Container offenbar gewaltsam und entwendeten danach hieraus Baumaterial und Werkzeuge. Zusätzlich entstand zum Beuteschaden somit auch noch Sachschaden am Container im Wert von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

