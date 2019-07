Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit ums Gießwasser

Rudolstadt (ots)

Einen Streit ums Gießwasser musste die Polizei gestern Abend in Rudolstadt schlichten. Gegen 22.00 Uhr rief eine junge Frau die Beamten zu Hilfe, da ihr Nachbar lautstark an ihre Tür klopfte und sie beschimpfte. Zum Glück konnten die Beamten die Streitenden vor Ort schnell beruhigen. Der 52-jährige Nachbar war lediglich verärgert, da seine Obermieterin die Balkonpflanzen offenbar zu üppig gegossen hatte und das Restwasser geradewegs nach unten in seinen in seinen Grillrost tropfte. Im Beisein der Polizisten entschuldigten sich beide Nachbarn gegenseitig und gelobten Besserung. Tür und Rost blieben unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell