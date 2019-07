Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Garagenkomplex

Saalfeld (ots)

Im Tatzeitraum vom 23.Juli 17:00 Uhr bis zum 28. Juli 17:25 Uhr griffen unbekannte Täter einen Garagenkomplex in der Kulmbacher Straße gegenüber einer Tankstelle an. Hierbei wurde eine Garage erfolgreich aufgebrochen. weitere Garagen hielten den Einbruchsversuchen allerdings stand, sodass an diesen lediglich Sachschaden entstand. Aus der aufgebrochenen Garage wurden unterschiedliche Bauwerkzeuge und Gegenstände, wie Brenner, Bohrmaschine, Leiter etc., entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu wenden.

