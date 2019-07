Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Täter griffen Kassen des Vertrauens an

Bettelhecken und Weidhausen (ots)

Insgesamt zwei Kassen des Vetrauens an Blumenfeldern zum Selbstschneiden wurden im Sonnerberger Bereich durch unbekannte Täter angegriffen. An dem Blumenfeld Bettelhecken bei dem Kreisverkehr in Richtung Meilschnitz manipulierte der oder die unbekannte/n Täter die Geldkartusche der Kasse derart, dass das inne liegende Bargeld schließlich entwendet werden konnte. Zudem entstand hierdurch auch an der Kasse ein Sachschaden. Tatzeitraum hierbei belief sich auf den Mittwoch den 10. Juli 22:00 Uhr bis zum Sonntag 28. Juli 22:30 Uhr. Auf dieselbe Art und Weise versuchte/n unbekannte/r Täter die Kasse an einem Blumenfeld im Föritztal an der B89 bei Weidhausen zu knacken. Hierbei blieb es allerdings bei einem Versuch, sodass die Einnahmen in der Kasse verblieben und lediglich Sachschaden an der Kasse entstand. Der Tatzeitraum beläuft sich hierbei auf Sonntag den 21.Juli 22:30 Uhr bis zum Sonntag den 28. Juli 22:30 Uhr. Zeugen werden hiernach gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Sonneberg unter der 03675 875 0 zu wenden

