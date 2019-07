Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: gepöbelt und betrunken Auto gefahren

Kirschhasel (ots)

Am Sonntagmorgen soll sich ein 24 Jähriger auf einer Geburtstagsfeier aggressiv gegenüber den Gästen vor Ort verhalten haben. Der junge Mann sei augenscheinlich alkoholisiert gewesen und sei kurze Zeit später mit seinem PKW davon gefahren. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug konnte dieses schließlich an einem Feldweg zwischen Kirschhasel und Oberhasel festgestellt werden. Der junge Mann konnte durch die eingesetzten Beamten schlafend in seinem PKW festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell