Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durchfahrtshöhe nicht beachtet

Rudolstadt (ots)

Zwei leichtverletzte Personen und wirtschaftlicher Totalschaden an einem Sprinter Daimler-Benz sowie Schäden an der Brücke und Fahrbahn registrierte die Saalfelder Polizei bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 13:50 Uhr ereignete. Der Fahrer des Sprinters beachtete die Durchfahrtshöhe einer Eisenbahnbrücke in der Preilipper Straße nicht und blieb in der Folge mit den Aufbauten des Sprinters an der Brücke hängen. Eine Beeinträchtigung des Zugverkehrs trat nicht ein.

