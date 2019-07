Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Rudolstadt (ots)

Freitag gegen 17:55 Uhr befuhr ein 84-jähriger Fordfahrer die Oststraße und beabsichtigte an der Einmündung Ludwigstraße nach links in diese abzubiegen. Hierbei beachtete er die Vorfahrt nicht und stieß im Einmündungsbereich mit der vorfahrtsberechtigen VW-Fahrerin zusammen, die in Richtung Weimar unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der Ford musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell