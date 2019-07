Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durch Unaufmerksamkeit auf Vorausfahrenden aufgefahren

Rudolstadt (ots)

47.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14:50 Uhr in Rudolstadt, an der Kreuzung Schaalaer Chaussee / Schwarzburger Chaussee ereignet hat. Ein Lkw Daimler-Benz, eine Sattelzugmaschine mit Auflieger und ein Linienbus befuhren in dieser Reihenfolge die Schaalaer Chaussee in Richtung Kreuzung. An der Kreuzung musste der Lkw und die Sattelzugmaschine verkehrsbedingt Halten. Dies erkannte der folgende Linienbus zu spät und fuhr auf die Sattelzugmaschine auf und schob diesen auf den davorstehenden Lkw. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Fahrzeuglenker sowie Fahrgäste des Linienbusses verletzt.

