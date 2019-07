Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit verletzten Motorradfahrer

Sonneberg (ots)

Am Samstag Nachmittag kam auf der Strecke zwischen Scheibe-Alsbach und Goldisthal zu einen Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Krad. Als der vorausfahrende PKW seine Geschwindigkeit verringerte, war dies für den Kradfahrer nicht ersichtlich und er wollte den PKW überholen. Der PKW fuhr nach links, um in ein Grundstück einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision zw. beiden Fahrzeugen. Der Kradfahrer wurde verletzt und im Krankenhaus ärztl. behandelt. Es enstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 8000,-EUR

