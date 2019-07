Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter stiehlt Einnahmen aus Bäckerfahrzeug

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag befand sich ein Bäckerfahrzeug vor einem Seiteneingang der Galeria Rudolstadt. Während der Fahrer des Fahrzeugs in der Zeit von 06:20 Uhr - 06:30 Uhr Leergut aus der Bäckerfiliale holte, nutzte/n unbekannte/r Täter die Gelegenheit und entwendeten mehrere Geldumschläge mit Tageseinnahmen aus dem Innenraum des Fahrzeugs. An der Außenseite des Fahrzeugs konnten keinerlei Beschädigungen festgestellt werden. Zeugen werden nun gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an den Inespektionsdienst Saalfeld unter der 03671 56 0 zu wenden.

