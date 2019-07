Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 115 Temposünder in Sonneberg gemessen

Sonneberg (ots)

In der Bettelhecker Straße, B89, in Sonneberg wurden am Donnerstag in der Zeit von 08:00 Uhr - 13:00 Uhr stationäre Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Beidseitig wurden hierbei insgesamt 1636 Fahrzeuge gemessen, wovon 115 Fahrzeuge die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. 10 der 115 Temposünder erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, alle übrigen kommen mit einem Verwarngeld mit einem blauen Auge davon. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 82 km/h.

