Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Autofahrer an zwei aufeinander folgenden Tagen gestellt

Krölpa (ots)

Am Donnerstagmorgen erging in der Polizeiinspektion Saale-Orla eine telefonische Meldung über einen offenbar betrunkenen Autofahrer. Eine Discounter-Mitarbeiterin hatte bei einem ihrer Kunden den Eindruck gewonnen, dass dieser unter erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Nach dem Einkauf setzte sich der Mann schließlich in sein Fahrzeug und fuhr davon. Durch die Mitarbeiterin konnte der Polizei das Kennzeichen des Fahrzeugs übermittelt werden. Hierdurch war es den eingesetzten Beamten möglich den entsprechenden Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift anzutreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 60 jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 3,06 Promille. Der Mann erklärte hiernach, erst nach seiner Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Weiterhin wurde festgestellt, dass der 60 Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Freitagmorgen wiederholte sich der Vorfall. Der 60 jährige begab sich mit seinem PKW kurz nach 07:00 Uhr in den Discounter und kaufte dort alkoholische Getränke. Hierbei wurde er erneut durch eine Mitarbeiterin erkannt. Die Mitarbeiterin konnte beobachten, wie der 60 jährige mit seinem PKW davonfuhr. Als die Beamten dem Mann an seiner Wohnanschrift aufsuchten, bestritt er die Fahrt mit seinem PKW. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab diesmal einen Wert von 0,97 Promille. Die eingesetzten Beamten veranlassten im Nachgang entsprechende Maßnahmen, um eine zukünftige weitere Fahrt des Mannes mit seinem PKW zu verhindern. Den 60 Jährigen erwarten nun zwei Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

