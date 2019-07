Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: falscher Alarm - vermeintlicher Einbrecher wollte Schwester nicht wecken

Saalfeld (ots)

Am Freitagmorgen wurde um kurz nach 07:00 Uhr dem Saalfelder Inspektionsdienst eine männlich Person gemeldet, welche in der Adlerstraße in ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einstieg. Das betroffene Fenster gehöre offensichtlich zu einem Kinderzimmer. Die sofort entsendeten Einsatzkräfte überprüften kurze Zeit später alle Wohnungen im Erdgeschoss der Einsatzadresse und befragten die Nachbarschaft. Während der Fahndungsmaßnahmen nach dem vermeintlichen Einbrecher stellten sie schließlich einen jungen Mann in einer Wohnung fest. Bei diesem handelte es sich um den Gesuchten. Der 16 jährige befand sich allerdings berechtigt in der Wohnung und hatte auch eine schlüssige Erklärung für den ungewöhnlichen Einstieg in die familiäre Wohnung. Er hatte seinen Wohnungsschlüssel vergessen und wollte seine kleine Schwester, welche noch tief und fest schlief, nicht durch das Benutzen der Klingel wecken.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell